

سعود عبدالعزيز



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط 29 وافدا ووافدة من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة في عدة أوكار مشبوهة أغلبها في نطاق محافظة الفروانية، وجار إحالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



من جهة أخرى، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الإقامة «قسم اللجنة الثلاثية المشتركة» من ضبط 7 أشخاص من مختلف الجنسيات بمكتب خدم وهمي يعملون باليومية في محافظة الجهراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.