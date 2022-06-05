أحمد خميس



في إطار التسهيل على أعضاء السلطة القضائية، تعاقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع شركة الثنائية، وذلك لتزويد اعضائه ببرنامج «التشريعات والمراجع»، والذي يتيح استعراض جميع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في الكويت منذ عام 1959 حتى الآن، وكذلك إمكانية البحث عنها وعن بيانات هذه التشريعات.



كما يتيح البرنامج إمكانية البحث في الاحكام والمبادئ القانونية الصادة من محاكم التمييز الكويتية والدستورية منذ عام 1972 حتى الآن، بالإضافة إلى اكثر من 304 آلاف حكم نقض صادر من المحاكم المصرية.



وقال مدير شركة الثنائية م.هشام الغريب: إن التعاقد مع وزارة العدل من شأنه أن يسهل عمل اعضاء السلطة القضائية في البحث عن التشريعات والاحكام القضائية وإمكانية التعامل معها بطريقة اكثر مرونة من السابق.



وأشار الى أن البرنامج يعد نقلة نوعية تكنولوجية للعاملين في المجال القضائي والقانوني لما يضمه من كم هائل من التشريعات والمراجع القانونية الصادرة من الجهات التشريعية والقضائية.



وأضاف أن الشركة عملت على تنفيذ هذا البرنامج منذ 7 سنوات ويتم تحديث البيانات والمواد بشكل أسبوعي، لافتا إلى انه ومن المقرر أن يتم توزيع البرنامج على جميع أعضاء السلطة القضائية خلال الشهر المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.