أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسون أن اجتماع الدورة التاسعة من اللجنة الدستورية المصغرة ستعقد خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2022، في جنيف بحسب اتفاق الرئيسين المشتركين للهيئة المصغرة للجنة الدستورية.



وكانت اختتمت أمس الأول أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات «اللجنة الدستورية السورية» التي عقدت في جنيف على مدار 5 أيام، دون تحقيق تقدم يذكر، حيث ظلت «الاختلافات كبيرة» حول بعض النصوص وكانت هناك «بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى».



وقاد مبعوث الأمم المتحدة الجلستين الأخيرتين اللتين أقيمتا في اليوم الأخير لاجتماعات اللجنة. وقيمت الوفود المشاركة المسودات المتعلقة «بمبادئ الدستور» والتي طرحت على اللجنة في الأيام الماضية.



وأعرب بيدرسون عن تقديره للهجة ونوعية الحوار على المائدة، وفق وصفه.



وقال مكتب المبعوث الخاص في بيان نشره عقب الجولة، إن «بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظت إمكانية للالتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى».



وأضاف بيدرسون «إن هذه الدورة ناقشت المبادئ الدستورية المقترحة في مجالات الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري ومكانة الدستور ومكانة الاتفاقيات الدولية فيه والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية».



وأردف «ان مسودات النصوص الدستورية نوقشت على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد ثم قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع».