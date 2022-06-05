علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن شركة ناقلات النفط ستقوم خلال العام الحالي بوضع شرائح لتعقب الاسطوانات.



يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الشركة هذا العام عبر عدد من التعاقدات المتوقع إبرامها، ويأتي على رأسها: تصميم وإنشاء ورشة فحص وإعادة تأهيل وصبغ للاسطوانات وزن 5 و12 و25 كيلو وصبغ أقفاص الأسطوانات، والتي حددت شروطها فيها بأن تكون الورشة ذات مستوى عال من الكفاءة والسلامة ومتوافقة مع قوانين البيئة، وتتكون من ورشة لفحص الاسطوانات وتأكيد سلامتها وفقا للمعايير العالمية، وكذلك صيانة الاسطوانات وعمل الاختبارات اللازمة لإعادة تأهيلها حسب المعايير الدولية، وعمل سنفرة لجسم الاسطوانة وإعادة صبغها على مرحلتين، ووضع شريحة لتعقب الاسطوانة وادخال بياناتها.



وستقوم «الناقلات» أيضا بتصميم وتنفيذ وتركيب محطة متطورة لغسيل اسطوانات الغاز المسال بهدف المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة من خلال المحافظة على نظافة الاسطوانات المتداولة في السوق المحلي وتقليل الضغط على ورشة تأهيل الاسطوانات.



يأتي ذلك إلى جانب تصميم وانشاء ورشة إعادة تأهيل الاسطوانات وصبغ الاقفاص وتركيب الشرائح الإلكترونية، والتوقف عن التعاقد مع مقاول خارجي وتجنب التكاليف المصاحبة لذلك التعاقد وتوفير وقت واستهلاك نقل وتسلم الاسطوانات عن طريق شاحنات الشركة.



وتتضمن خطة الشركة تصنيع وتوريد 35 ألف أسطوانة غاز مسال حجم 25 كيلو مع صمام وعدد 3 آلاف اسطوانة حجم 5 كيلو لتغطية الطلب المتنامي على اسطوانات الغاز وكذلك توريد 400 ألف اسطوان غاز وزن 12 كيلو.



يأتي ذلك إلى جانب إنشاء مبنى الأمن الخاص بوزارة الداخلية في مصنع تعبئة الغاز الماسل بأم العيش لحماية المنطقة، وأن المشروع سيطرح في حال وجود توجيه من الإدارة العليا بالمضي بالمشروع بالشكل الحالي، وذلك لتوفير نقطة أمنية لفرع تعبئة الغاز.