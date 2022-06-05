يخوض فريق اليد بنادي الكويت اليوم مواجهته الثانية ضمن بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد بنسختها الـ38، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 4 الى 12 يونيو الجاري، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث يلتقي الأبيض الجزيرة الإماراتي في السابعة مساء ضمن المجموعة «الأولى» التي ستشهد أيضا لقاء مسقط العماني مع الأهلي القطري في الخامسة مساء.



وكانت البطولة قد انطلقت أمس. ويختتم الدور التمهيدي الثلاثاء المقبل، على ان يقام الخميس الذي يليه الدور نصف النهائي، بينما ستقام المباراة النهائية 12 الجاري.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وعضو اللجنة الفنية للبطولة نبيل عاشور بتعاون رؤساء الوفود والأجهزة الإدارية والفنية التي شاركت في الاجتماع الفني للبطولة.