أصبح بحار ياباني يبلغ 83 عاما وصل أمس إلى اليابان بعدما عبر منفردا ومن دون توقف المحيط الهادئ، أكبر شخص يحقق هذا الإنجاز، على ما أعلن منظمو الرحلة.

وانتهت رحلة المغامر الياباني كينيتشي هوري في مضيق كي (غرب اليابان) بعدما كانت انطلقت في 27 مارس 2022 على متن الزورق الشراعي «سنتوري مرميد 3» من ميناء في سان فرانسيسكو واستمرت لأكثر من شهرين.



وأعلن فريق العلاقات العامة التابع له، أن عودة هوري إلى اليابان جعلته أكبر شخص في العالم ينجح في عبور المحيط الهادئ بمفرده ومن دون توقف. وكان زورقه الشراعي مجهزا بألواح شمسية.

وكتب هوري في مدونته أمس الأول أن الايام الأخيرة من رحلته كانت أشبه بـ«معركة»، إذ واجه خلالها تيارات متقاطعة. وأضاف «إنني على وشك عبور خط النهاية»، مشيرا إلى أنه «منهك».



وتشكل هذه الرحلة أحدث إنجاز يحققه هذا الياباني الثمانيني الذي عبر المحيط الهادئ سنة 1962 عندما كان يبلغ 23 عاما، منتهكا القانون الياباني الذي يحظر على البحارة مغادرة البلاد إبحارا، ودخل سرا الولايات المتحدة.