أعلن مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية إطلاق موسمه التدريبي الجديد 2022-2023 بعقد برنامج «التقارير والإصدارات والمواد التوثيقية» بدءا من الأحد 5 الجاري ضمن 5 برامج تدريبية إعلامية تتناول مختلف الأشكال الصحافية.



وقال المركز في بيان صحافي أمس السبت إن هذا البرنامج الذي يقدمه د.عبدالله بدران من «كونا» يهدف إلى التدريب على أسس كتابة التقارير والإصدارات وكيفية صياغة المقدمات الخبرية واختيار موضوعاتها إلى جانب وضع فهارس ومخططات الكتيبات.



وأوضح أن البرنامج الذي يقام في مقر الوكالة من 5 الى 8 الجاري يتضمن عددا من مواضيع الكتابة الصحافية أهمها التعرف على أنواع الفنون الخبرية والتمييز فيما بينها وخصائص كل منها إضافة إلى كتابة التقارير الإخبارية والمواد التوثيقية وإعداد الكتيبات والإصدارات ومراحل إخراجها وطباعتها وتغليفها.



وذكر أن هناك أربعة برامج أخرى سيقدمها المركز خلال موسمه التدريبي 2022-2023 تشمل: «صحافة الموبايل ـ مستوى مبتدئ» و«صحافة الموبايل ـ مستوى متقدم» و«قراءة تحليلية لسوق الكويت للأوراق المالية ـ التاريخ ـ الإدراج ـ التداول» و«القواعد اللغوية في تحرير الأخبار الصحافية».



ودعا المركز الراغبين بالتسجيل في برنامج «التقارير والاصدارات والمواد التوثيقية» إلى الاتصال على الرقم: 2221800 ـ داخلي 1521.



ويسعى المركز إلى التدريب على العمل الصحافي المهني والارتقاء في طرح المحتوى الإعلامي من خلال التدريب على صياغة واعداد أخبار سريعة ودقيقة للنشر بلغة مبسطة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.



كما يهدف إلى تقريب الفجوة الحاصلة بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة الخبر الصحافي ليغدو ما يتلقاه المتدرب بمنزلة بداية علمية وعملية تمكنه من السير في عالم الصحافة وصياغة الأخبار بسهولة مستندا إلى أسس واضحة يصقل بها مهاراته المهنية.



وفي تجربة مهنية ثرية يحرص المركز على استعراض نماذج عديدة من صياغة الأخبار وتقييم محتواها وإبراز ما عليها من أوجه نقد وأخذ رأي المتدربين فيها ليستخرجوا ما بها من نقاط قوة وضعف في ضوء ما يتلقونه أثناء التدريب ثم يتلقى اقتراحاتهم لتعديلها أو تغييرها أو تناولها من وجه نظر مغايرة والمقارنة بين تلك النماذج في ورش عملية يخرج منها المتدرب وقد تمكن مما يحتاجه من أدوات مهنية وعلمية وحياتية.



ولم يغفل المركز مستوى اللغة التي يخرج بها التقرير أو الإصدار أو الخبر بشكل عام لذا يحرص على تعليم الصحافي، ولاسيما المبتدئ أهم القواعد والأسس النحوية التي يغلب استعمالها في الخبر والتمييز بين مدلولات الأفعال الاستفتاحية إلى جانب إحاطته بأدوات الربط والتنويع فيها بما يتماشى مع نوع الخبر وصياغة العنوان المعبر وكيفية وصوله إلى هذه الصياغة بلغة مبسطة سلسلة للقارئ.



ويعتبر مركز «كونا» الذي أسس منذ ديسمبر 1995 من أعرق مراكز التدريب الإعلامية حيث قدم 538 برنامجا تدريبيا في مجالات إعلامية مختلفة شارك فيها 5153 من داخل الكويت وخارجها.