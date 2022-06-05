تنظم كازاخستان اليوم استفتاء على تعديل الدستور يفترض أن يحرر البلاد من قبضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف ومقربيه، بعدما حكم البلاد 30 عاما إلى أن اهتز نفوذه إثر أعمال شغب وقعت مؤخرا.



وشهدت الجمهورية السوفييتية السابقة الواقعة وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية في يناير2022 اضطرابات أوقعت أكثر من 230 قتيلا.



وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وكانت قد سبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود إلى أن تطورت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.



وقبل تلك الاضطرابات كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاما، والذي تنحى عام 2019 لكنه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.



وشكلت الاضطرابات التي وقعت في يناير الماضي منعطفا، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه، وهو دعا الشهر الماضي إلى تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور.



والدستور الجديد المقترح يجرد خصوصا نزاباييف من لقب «زعيم الأمة» الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق.



كذلك يلحظ التعديل الدستوري منع مقربي الرئيس السابق من تولي مناصب حكومية رفيعة، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.



وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حدا للنظام «السوبر رئاسي» الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف.



ويتوقع أن يؤيد المشاركون في الاستفتاء التعديلات.



ومنذ أزمة يناير، لم تسجل أي إطلالة علنية لنزارباييف، لكنه دعا في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية.



ويقيم كل من نزارباييف وتوكاييف علاقات وثيقة مع روسيا المجاورة بالتوازي مع شراكات مع الغرب والصين.



وخلال أعمال الشغب طلب توكاييف من روسيا المساعدة، فأرسلت قوات لإعادة إرساء الأمن في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتحالف العسكري بقيادة موسكو.



ويؤكد الكرملين أنه لا خلفيات سياسية لهذا التدخل.