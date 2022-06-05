توفي ديمتري كوفتون الذي تتهمه لندن باغتيال العميل السابق ألكسندر ليتفيننكو بالسم في العام 2006، في روسيا من جراء إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن امس الأول نائب روسي مشتبه أيضا بضلوعه في عملية الاغتيال.



وقال أندري لوغوفوي العضو في الغرفة السفلى للبرلمان الروسي «نبأ محزن، صديقي المقرب والوفي ديمتري كوفتون توفي بشكل مفاجئ من جراء مرض خطير على صلة بإصابته بفيروس كورونا».



وتابع النائب الروسي في رسالة نشرها على حسابه على منصة تلغرام «إنها خسارة رهيبة لا تعوض».



وأوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلا عن أحد أقرباء كوفتون أن الأخير توفي في مستشفى في موسكو.



وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد خلصت في سبتمبر 2021 إلى «مسؤولية» روسيا عن اغتيال ليتفيننكو الذي تعرض للتسميم بمادة «بولونيوم 210» في المملكة المتحدة في العام 2006، في قرار دانته موسكو.



واعتبرت المحكمة أن «ثمة قرينة قوية» تدل على أن كوفتون ولوغوفوي اللذين خلص تحقيق بريطاني إلى أنهما ارتكبا عملية التسميم «تصرفا بصفة عميلين للدولة الروسية».



وليتفيننكو عميل سابق في جهاز الاستخبارات السوفييتية (كي.جي.بي) ثم في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف.إس.بي)، وطرد من أجهزة الأمن الروسية بعدما كشف معلومات خطيرة تعذر في غالب الأحيان التحقق من صحتها.



ومنحته المملكة المتحدة اللجوء في العام 2001، فندد من هناك بالفساد في روسيا وكشف وجود روابط بين أجهزة الاستخبارات الروسية وأوساط الجريمة المنظمة.



وتوفي ليتفيننكو في 23 نوفمبر 2006 بعد أيام قليلة على احتسائه الشاي مع كوفتون ولوغوفوي في فندق لندني عثر فيه على آثار «لبولونيوم 210»، وهي مادة مشعة عالية السمية.



وأدى اغتياله إلى أزمة خطيرة بين المملكة المتحدة وروسيا التي لطالما نفت ضلوعها في العملية.