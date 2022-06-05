الفريق أنور البرجس :كل الشكر والتقدير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة

أشرف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس ، اليوم السبت الموافق 2022/6/4 على تفتيش 3 حاويات كانت تحتوي على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت قادمة إلى البلاد من دولة آسيوية عبر ميناء الشويخ وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الامن الجنائي بالانابة العميد خالد اللوغاني ومدير عام الادارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد و مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد محمد قبازرد وعدد من قيادات الوزارة .

وفي التفاصيل، أنه خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات دلت التحريات على أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد، مخبأة في 3 حاويات تحتوي على مواد غذائية من إحدى الدول الآسيوية ، وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم تفتيش الحاويات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وعثر بداخلها على حوالي 5 ملايين حبة كبتاجون تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دينار كويتي .

وأعرب الفريق البرجس عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع، كما نقل تحيات وتقدير معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهودهم المستمرة في التصدي لمروجي المخدرات مهما تنوعت أساليبهم المبتكرة .

كما توجه وكيل وزارة الداخلية بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها الدؤوب والمستمر مع وزارة الداخلية في ضبط المخالفين للقانون ومروجي السموم عن طريق محاولة إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ودعا الفريق البرجس رجال مكافحة المخدرات إلى المزيد من الجاهزية والتفاني في أداء الواجب وبذل كل الطاقات من أجل ملاحقة ومتابعة من يقوم بجلب هذه السموم حماية لشبابنا من آفة المخدرات .