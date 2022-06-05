ألاء خليفه

أوضحت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي، فاطمة السنان، أن القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٢ والذي يقضي بإيقاف الابتعاث والضم والإيفاد لتخصص طب الأسنان إلى الدول العربية هو إيقاف مؤقت اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ نظرا لتجاوز عدد الطلبة الدارسين حاليا احتياجات سوق العمل ووزارة الصحة.

وأفادت السنان أنه حرصا من الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة قبل صدور قرار الإيقاف الوزاري ، تم استثناء الطلبة الملتحقين قبل صدور القرار في حال انطباق شروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات.