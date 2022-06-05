آلاء خليفة

أوضحت الوكيلة المساعدة للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان، ان القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٢ والذي يقضي بإيقاف الابتعاث والضم والايفاد لتخصص طب الاسنان الى الدول العربية هو إيقاف مؤقت اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ نظرا لتجاوز عدد الطلبة الدارسين حاليا احتياجات سوق العمل ووزارة الصحة.



وافادت السنان بأنه حرصا من الوزارة على مصلحة ابنائنا الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة قبل صدور قرار الايقاف الوزاري، تم استثناء الطلبة الملتحقين قبل صدور القرار في حال انطباق شروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات.