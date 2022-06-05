تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برقية شكر من د. عبدالله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وأعضاء مجلس الهيئة بمناسبة اختتام أعمال الجمعية العامة رقم (18) ومجلسي الإدارة رقمي (64 و65) والتي انعقدت خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو 2022 عبروا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لدعم سموه رعاه المتواصل لأنشطة الهيئة، مشيدين بدور الكويت الفعال في دعم العمل الخيري في مختلف الدول الإسلامية بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء وضحايا الكوارث والحروب متمنين لسموه حفظه الله موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.