بيروت ـ خلدون قواص

أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن أمله في أن تتواصل المسيرة الديموقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية، مؤكدا إن الاحتكام الى الدستور والى النظام الديموقراطي الحر هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المستقبل الأفضل، وتوجه بالتهنئة الى مجلس النواب الجديد رئيسا وأعضاء.

وحذر في بيان له اثر اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان من أن التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعا طوال السنوات الأخيرة، للعمل معا على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة.

ورأى المجلس الشرعي ان النهوض بلبنان من جديد، مهمة وطنية جامعة تتطلب حشد القوى الوطنية حول مشروع استنهاضي يخرج لبنان من حفرة الفشل التي ألقي فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة وبالمصالح الوطنية الجامعة.

وأبدى ثقته بأن لبنان ليس دولة فاشلة برسالته ودوره، وبطموح شعبه نحو الأفضل، ولكن الفشل هو للذين أساءوا حمل الأمانة، فزجوا به في هاوية مصالحهم الشخصية والفئوية، وجردوه ـ ولو الى حين ـ مما يتمتع به من صدقية واحترام بين أشقائه العرب، وأصدقائه في العالم.