يطرح الفنان راغب علامة أغنيته الجديدة "تعاليلي" ،علي حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات" يوتيوب" ، الأسبوع الحالي بعد إنتهائه من تسجيلها .

وتعاون راغب علامة في تسجيل اللأغنية مع الشاعر محمد عاطف والملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقي تومة ، وسوف يقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب .

ومن ناحية أخري يحيى راغب علامة حفلاً غنائيًا بالقاهرة في 12 يونيو الحالي ، ويقدم في الحفل باقة من أغانية التي اشتهر بها قديمًا وحديثًا منها "طب ليه"، "اللى باعنا" وغيرها من الأغانى.

وكان راغب علامة طرح مؤخراً كليب "ممكن أزعلك"، التى تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، كلمات الشاعر محمد البدرى، ألحان بينن، إخراج شريف صبرى.