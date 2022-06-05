باعت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة سوني كورب أكثر من 20 مليون وحدة من جهاز ألعاب الكمبيوتر بلاي ستيشن 5 في مختلف أنحاء العالم منذ طرحه في تشرين الثاني/نوفمبر .2020

وذكر موقع جيمز إنداستري دوت بيز المتخصص في موضوعات ألعاب الكمبيوتر إن الجيل الجديد من جهاز الألعاب الشهير بلاي ستيشن 5 وصل إلى هذا الرقم الكبير للمبيعات رغم نقص المخزونات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد واضطراب سلاسل الإمداد في العالم.

ورغم أن مبيعات بلاي ستيشن 5 حاليا أقل من مبيعات الجيل السابق بلاي ستيشن 4، تتوقع سوني أن يتفوق الجيل الأحدث على سلفه في نهاية المطاف. وجاء الكشف عن وصول إجمالي مبيعات بلاي ستيشن5 إلى 20 مليون جهاز بعد أقل من سنة من إعلان وصول المبيعات إلى رقم 10 ملايين جهاز على مستوى العالم، وهو الرقم الذي وصل إليه الجهاز خلال فترة تقل شهرا عن الفترة التي احتاجها بلاي ستيشن 4 للوصول إليه.

وقالت فيرونيكا روجرز رئيسة المبيعات العالمية في سوني إنترأكتيف إنترتينمنت التابعة لمجموعة سوني كورب "لهؤلاء الذين لم يحصلوا بعد على جهاز الألعاب، من فضلكم اعلموا أننا نعتزم زيادة إنتاج بلاي ستيشن5 بشدة خلال العام الحالي ونحن نعمل بلا توقف لكي نضمن توافر بلاي ستيشن5 لكل شخص يريد واحدا منه".