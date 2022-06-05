بدأ الفنان والمخرج تامر حسني عمليات المونتاج والمكساج لفيلمه الجديد "بحبك" ، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل .

وقال الفنان تامر حسني - في تصريحات ، عبر صحفته الرسمية على السوشيال ميديا "فيسبوك" : "الإعلان الرسمي الأول لفيلم "بحبك" والمحدد إصداره إن شاء الله في عيد الأضحى المبارك القادم" .

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع ما بين الرومانسية والكوميدي، وظهر خلال البرومو الرسمي لفيلم "بحبك"، وقوع الفنان تامر حسني في عدد من المغامرات الرومانسية وقصة حب تجمعه بالفنانة الشابة هنا الزاهد، وغيرها من الأحداث المثيرة.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج وبطولة تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.