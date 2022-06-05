تتوقع سنغافورة وصول المزيد من إمدادات الدجاج المجمد من أستراليا وتايلاند وكذلك من مصادر اخرى مثل البرازيل والولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية

وقال وزير الدولة للاستدامة والبيئة ديزموند تان إن إمدادات البلاد من الدجاج ما زالت مستقرة، برغم الحظر الماليزي على التصدير الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت السلطات الماليزية أن الحظر سيظل ساريا لحين استقرار إنتاج الدجاج وأسعاره. وعادة ما تصدر ماليزيا 6ر3 مليون دجاجة شهريا.

وتستورد سنغافورة ثلث استهلاكها من الدجاج، أو أكثر من مليوني دجاجة شهريا من ماليزيا.

وذكر وزير الاستدامة في منشور عبر موقع فيسبوك "اطمئنوا، هناك معروض كاف من الدجاج للجميع إذا استمررنا في الشراء بوتيرة طبيعية".

ذكرت إدارة الخدمات البيطرية في ماليزيا أن المسائل المتعلقة بنقص الدجاج في الأسواق سيتم حلها خلال شهر لضمان وجود إمدادات كافية قبل عيد الأضحى المقبل.

وقال نورليزان محمد نور المدير العام لإدارة الخدمات البيطرية إن ذلك مبني على جلسات تدخل ومشاركة ونقاشات مع أطراف فاعلة في الصناعة لمواجهة المسألة، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية وأضاف: "من خلال تحليلنا، سيتم حل هذه المسألة في غضون شهر، وإن شاء الله، سيكون هناك إمدادت كافية من الدجاج خلال عيد الأضحى".

وأوضح نورليزان أن الأطراف الفاعلة في الصناعة أعربوا عن التزامهم وتأكيدهم على زيادة إنتاج الدجاج.