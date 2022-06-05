طلب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز من وزير الإنتاج ماتياس كولفاس الاستقالة بعد أن انتقد نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في رسائل نصية إلى الصحافة.

وأكدت جابرييلا سيروتى المتحدثة باسم فرنانديز استقالة كولفاس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمثل رحيل الوزير انتكاسة للرئيس الذي اتسمت فترة ولايته بشكل متزايد بانقسام داخل الائتلاف الحاكم، وفقا للوكالة.

وكان فرنانديز يحاول تصحيح الخلاف الأخير مع كيرشنر من خلال استضافة حدث جمعهما معا بعد أشهر من عدم رؤيتهما معا في الأماكن العامة.

وحضر كولفاس، أحد مستشاري الرئيس الأكثر ولاء والأطول خدمة، الحدث وتردد أنه أرسل رسائل نصية إلى الصحفيين بعد ذلك، منتقدا خطاب كيرشنر. ونشرت شركة "إنيرجيا أرجنتين" الخاضعة للدولة، صورا للرسائل النصية المزعومة