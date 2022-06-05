تمكنت ماليزيا من جذب أكثر من مليون سائح حتى الآن ، منذ إعادة فتح الحدود في اول نيسان/أبريل، وهو ما يزيد عن نصف العدد المستهدف للسائحين الدوليين البالغ مليوني سائح الذي حددته الحكومة، حسبما أفادت وزيرة السياحة والفنون والثقافة، نانسي شكري.

وقالت إن قسما كبيرا من هذا العدد كان من سنغافورة ومن المتوقع أن يصل المزيد من السائحين من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية إلى ماليزيا، بحسب صحيفة "نيوستريتس تايمز".

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: "في الشهرين الماضيين ، استقبلنا حوالي 600 ألف سائح من سنغافورة، وأشعر حاليا أننا تجاوزنا مليون سائح من سنغافورة وحدها".

وقالت: "هناك سياح لدول أخرى أيضا لكننا غير قادرين على تقديم أرقام دقيقة لأننا ما زلنا ننتظر ردود الفعل من الأطراف المعنية ولكن يكفي القول إننا حققنا أكثر من نصف ما استهدفناه".

وأوضحت أن صناعية السياحة في البلاد ما تزال تواجه عجزا في العمالة بعد أن تضررت بشدة جراء جائحة كوفيد.19