ذكرت صحيفة "امبير أوف ذا كاب" الإنجليزية اليوم /الأحد/ أن مفاوضات التجديد للدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لاتزال معقدة، لافتة إلى أن احتمالية خسارة أحد أفضل اللاعبين في العالم في صفقة انتقال مجانية أمر مقلق للغاية.

ونقلت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - عن المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو قوله "وضع محمد صلاح لم يتغير حتى الآن، لا يريد مغادرة ليفربول هذا الصيف، لكن محادثات العقد الجديد لا تزال معقدة، سيتعين على ليفربول تحسين عرضه أو قد يغادر صلاح مجانًا العام المقبل."

وحث رومانو ، عبر حسابه على تويتر، ليفربول على "تحسين" عروض التعاقد مع محمد صلاح أو المخاطرة بخسارة الملك المصري في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أنه يُعتقد أن لاعب روما السابق سعيد في "آنفيلد"، ولكن مع انتهاء صفقته الحالية في نهاية الموسم المقبل، يقال إنه يطالب بزيادة راتبه.. مؤكدة أن صلاح عضو محوري في فريق يورجن كلوب كما أن العدد الهائل من الأهداف التي سجلها للنادي هو سبب كبير لتذوق ليفربول الكثير من النجاح في المواسم الأخيرة.

وأضافت أن صلاح سجل 156 هدفا في 254 مباراة للنادي منذ وصوله من دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل خمس سنوات، ويؤكد صلاح دائما إنه سعيد بالبقاء في آنفيلد، لكنه الآن يريد أجرًا يتناسب مع أهميته في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة الموقف بالنسبة لمالكي النادي، فإذا قرروا دفع الأجور الضخمة التي يريدها صلاح، فقد يتوقع الشخصيات الرئيسية الأخرى داخل الفريق نفس المعاملة.

ونوهت بأنه من معروف الآن أن صلاح أصبح لاعبا من الطراز العالمي وحقق إنجازات للنادي، بالإضافة إلى ذلك، فهو محبوب للغاية من قبل النادي والجماهير، فلماذا يريد المغادرة؟.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان رفضه التوقيع على صفقة جديدة يرجع إلى الموارد المالية، فهذا أمر محبط بالتأكيد، لكنه تعهد بمستقبله للنادي لموسم آخر، هو ما يمنح الطرفين وقتًا كافيًا للتوصل إلى اتفاق.