دخل دستور جديد حيز التنفيذ في الفاتيكان اليوم الأحد، والذي من خلاله أعاد بابا الفاتيكان فرنسيس تنظيم جهاز سلطة الكنيسة الكاثوليكية.

ويرى مراقبون في الوثيقة الجديدة رغبة واضحة للإصلاح من جانب رئيس الكنيسة الكاثوليكية البالغ من العمر 85 عاما.

ويسمح الدستور الجديد، من بين أمور أخرى، للأشخاص العاديين وبالتالي النساء أيضًا برئاسة المجامع، والتي تشبه الوزارات في هيكل حكم الفاتيكان، وكذلك أيضا أعلى المناصب في الكوريا الرومانية، والتي تعرف بحكومة الفاتيكان.

كان هذا الدور في السابق مخصصا فقط للكرادلة وكبار الأساقفة، وبالتالي كان مقصورا على الرجال.