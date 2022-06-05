قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن عدد الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الأوكرانية يقدر بنحو 19 ألف طالب ثلثهم يدرسون في كليات الطب، مشيرا إلى أن الكثير من الطلبة العرب لم يتمكنوا من مغادرة أوكرانيا قبل بدء الحرب؛ بسبب عدم موافقة الجامعات الأوكرانية على اعتماد الدراسة عن بُعد ما قد يؤدي إلى حرمانهم من التخرج.

وأضاف سلامة - خلال مشاركته في الدورة الخامسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بتونس - أن الصعوبات التي تواجه الكثير من الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأوكرانية في معادلة ساعاتهم الدراسية؛ بسبب التباين في الخطط الدارسية وعدم الوضوح فيما يتعلق بمعادلة الساعات الدراسية.

وتوقع أن يعزف الطلبة العرب عن التسجيل بالجامعات الأوكرانية والروسية في المستقبل؛ لأسباب أمنية.. مشيرا إلى أن الجامعات الأوكرانية والروسية كانت تشكل وجهة مفضلة للطلبة العرب؛ لأسباب اقتصادية وأخرى تتعلق بمرونة متطلبات القبول، ما سيشكل تحديا أمام الجامعات العربية؛ نظرا للتوقعات بزيادة الطلب على القبول بها في مرحلة لاحقة.

ودعا إلى إنشاء جامعة عربية متخصصة بالطب وطب الأسنان؛ لتقليل الفجوة في نسب القبول محليا وعربيا، ما يوفر فرصا بديلة للدراسة في جامعات خارجية، مع الاحتفاظ بالانفتاح على التجارب العالمية ذات الصلة.