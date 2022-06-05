أطلقت الصين اليوم الأحد مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو 14" وعلى متنها 3 رواد فضاء إلى محطة "تيانجونج" الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرواد الثلاثة سيتعاونون مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة "تيانجونج" الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني بثلاث وحدات.

وتم إطلاق المركبة،على متن صاروخ لونج مارش2- إف، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين، وفقا لوكالة الفضاء المأهولة الصينية.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أن الإطلاق "نجح بشكل كامل" بعد أن وصلت المركبة الفضائية إلى المدار. ومن المتوقع أن يصل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية بعد حوالي ست ساعات من الإطلاق.

وسيقضي رواد الفضاء ستة أشهر على متن وحدة تيانخه (التناغم السماوي) في محطة تيانجونج الفضائية، والتي هي أيضا قيد الإنشاء، ومن المقرر عودتهم في كانون الأول/ديسمبر المقبل.