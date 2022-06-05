تواجه وزارة الداخلية البريطانية اتهامات بمحاولة ترحيل القصر الذين لا يصاحبهم ذويهم إلى رواندا.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن جميعات خيرية أفادت أن هناك" نمطا مقلقا" لطالبي اللجوء أقل من 18 عاما الذين تم تصنيفهم على أنهم من البالغين من جانب الحكومة.

وقد نشب خلاف بين جمعية " كير فور كاليه" للاجئين حول العمر مع وزارة الداخلية بشأن مراهقين تم إصدار أمر بترحيلهما إلى رواندا.

وعلى الرغم من أن الصبيين يقولان إنهما يبلغان من العمر 16 عاما، فإن وزارة الداخلية، بعد إجراء تقييم للعمر، تقول إنهما يبلغان من العمر 23 و 26 عاما على التوالي.

وقالت الجمعية في بيان " من المهم أن يتم إجراء تقييمات ملائمة للعمر قبل أي عملية ترحيل" متعهدة بالاستعانة بالمحامين الذين يتعاونون معها للطعن على عملية الترحيل.

كما أعربت جمعية " Love 146 UK" لمكافحة تهريب البشر عن قلقها بشأن نظام تقييم العمر الذي تتبعه الحكومة بالنسبة لطالبي اللجوء.

وتأتي هذه التصريحات بعدما قالت وزارة الداخلية إنها لن تنقل أي شخص من بريطانيا إذا كان من " غير المأمون أو الملائم" القيام بذلك، كما نفت أن القصر الذين لا يصاحبهم ذويهم سوف يكونون ضمن من سيتم إرسالهم إلى رواندا ضمن برنامج حكومي مثير للجدل للنظر في طلبات المهاجرين في الخارج.

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل قد قالت مطلع الاسبوع إنها " عازمة" على إرسال المهاجرين إلى رواندا على الرغم من احتمالية تقدم الجماعات الحقوقية بطعون قانونية على هذه الخطوة.