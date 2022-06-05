تمكنت قوات الاطفاء اليونانية من السيطرة على حريق على طول الساحل بالقرب من أثينا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

واضطر المئات من السكان المحليين لمغادرة منازلهم في ضاحية انو فولو في جنوب العاصمة بسبب أعمدة الدخان الكثيف، وفقا لما قاله قطاع الطوارئ. وتضررت عدة منازل بسبب الحريق، ولكن لم يتم تسجيل إصابات.

وأرسل قطاع الطوارئ 300 رجل إطفاء و 65 مركبة ومروحتين لاخماد الحريق.

وقال وزير الحماية المدنية كريستوس ستيليانديز للتلفزيون" هذا الصيف سوف يكون صعبا للغاية بسبب التغير المناخي".

وقد اندلع نحو 61 حريقا في أنحاء البلاد أمس السبت، وفقا للمتحدث باسم قطاع الاطفاء، في ظل ارتفاع درجة الحرارة في أنحاء المنطقة، لتصل إلى 36 درجة مئوية في أثينا. وصاحبت درجة الحرارة المرتفعة رياح قوية.

وتم استدعاء رجال إطفاء من عدد من الدول الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق.

وذكر التلفزيون اليوناني أن رجال إطفاء من ست دول أوروبية سوف يرابطون في اليونان هذا الصيف لاخماد حرائق الغابات ضمن برنامج يموله الاتحاد الأوروبي.