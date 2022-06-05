صرح وزير الصحة الألماني السابق ينس شبان الذي عاصر نشوب أزمة تفشي وباء كورونا بأنه يعمل على كتابة كتاب عن خبراته خلال تفشي الوباء.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يشغلني منذ عامين السؤال عمّا فعله الوباء بالبلاد ... سوف أتناول هذا السؤال في كتاب".

وبحسب الصحيفة الألمانية، من المقرر أن يكون عنوان الكتاب اقتباسا معروفا لشبان، وهو: " سيتعين علينا أن نسامح بعضنا البعض كثيرًا: كيف غيّرنا الوباء - وماذا يعلمنا للمستقبل؟". ومن المقرر نشر الكتاب يوم 28 أيلول/سبتمبر القادم.