كشفت صحيفة ذا ميرور الإنجليزية اليوم الأحد أن نادي ليفربول يبدي استعدادا للتضحية بالدولي الياباني تاكومي مينامينو نجم فريقه الأول لكرة القدم في مقابل الحصول على خدمات نجم ليدز يونايتد رافينها .

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن مينامينو، صاحب الـ 27 عامًا ، سجل 10 أهداف في جميع المسابقات الموسم الماضي وأشاد المدير الفني يورجن كلوب في كثير من المناسبات بمستواه.

ومع ذلك، كما ذكرت الصحيفة، وبعد ظهور لويس دياز كواحد من أكثر المهاجمين المرعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح من الواضح أن الفرص ستكون قليلة ومتباعدة بالنسبة للياباني الدولي الموسم المقبل، مما يعني أن الرحيل بات محتملا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليدز تطلع يناير الماضي في صفقة إعارة لمينامينو وقد يعود مجددا إلى ليفربول هذا الصيف، ولهذا سيكون الريدز على استعداد لتضمين مينامينو في صفقة تبادلية مع البرازيلي رافينها، اللاعب الذي كانوا يراقبونه منذ الصيف الماضي.

وأضافت أنه مع استعداد الدولي السنغالي ساديو ماني لمغادرة ليفربول، تم تحديد رافينها كبديل مناسب، ومع ذلك، تقدر قيمة ليدز بـ 60 مليون جنيه إسترليني، وهذا هو السبب في التبادل الجزئي الذي يشمل مينامينو.

وانضم مينامينو إلى ليفربول في يناير 2020 في صفقة انتقال حر من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بقيمة 7.25 مليون جنيه إسترليني ما يعادل (9.93 مليون دولار أمريكي)، وقد أُعير إلى نادي ساوثامبتون الإنجليزي لنهاية موسم 2022 .