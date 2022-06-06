أمير زكي ـ محمد الجلاهمة



أشرف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس امس على تفتيش 3 حاويات كانت تحتوي على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية قادمة إلى البلاد من دولة آسيوية عبر ميناء الشويخ، حيث عثر بتلك الحاويات على حوالي 5 ملايين حبة كبتاغون تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دينار، ورافق الفريق البرجس وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الأمن الجنائي بالانابة العميد خالد اللوغاني، ومدير عام الادارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد، ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، ومدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد محمد قبازرد وعدد من قيادات الوزارة والجمارك.



وأعرب الفريق البرجس عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع، كما نقل تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهودهم المستمرة في التصدي لمروجي المخدرات مهما تنوعت أساليبهم المبتكرة، وإلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها الدؤوب والمستمر مع وزارة الداخلية في ضبط المخالفين للقانون ومروجي السموم عن طريق محاولة إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، داعيا إلى المزيد من الجاهزية والتفاني في أداء الواجب وبذل كل الطاقات من أجل ملاحقة ومتابعة من يقوم بجلب هذه السموم حماية لشبابنا من آفة المخدرات.



على صعيد ذي صلة، قالت الادارة العامة للجمارك في بيان لها ان الحاويات التي ضبط بداخلها الحبوب بحجم 20 قدما وقادمة من باكستان، وان حمولتها الافتراضية عبارة عن بهارات وتوابل.



وتعد ضبطية الحبوب المخدرة تلك هي ثاني اكبر شحنة حاول مهربون ادخالها الى البلاد خلال السنوات الماضية، حيث بلغت اكبر شحنة مضبوطة نحو 10 ملايين حبة ضبطت في العام 2016 داخل خزان تنظيف كبير الحجم، كما منعت الادارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة ضخ نحو 9 ملايين حبة مخدرة كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل ثمار البرتقال، اذ اخطرت السلطات اللبنانية عن الضبطية قبل خروجها من لبنان متجهة الى الكويت.