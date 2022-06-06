القاهرة - محمد صلاح



أثارت عودة الفنانة مي نور الشريف وظهورها مرة أخرى بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي العديد من علامات الاستفهام والاستنتاجات، حيث بدت وقد خسرت الكثير من وزنها وبقصة شعر قصيرة جعلها أشبه بوالدتها في بدايتها الفنية، ما جعل الكثيرين يؤكدون أنها في طريقها لإعلان عودتها للفن بعد فترة غياب طويلة وغير مبررة.



وكانت آخر أعمال مي الفنية في مسلسل «اللهم إني صايم» عام 2017 مع مصطفى شعبان، كما أثار تصويرها لفيديو تشارك فيه بالرقص مع مدرب الرقص خالد تيجانا وهي في حالة سعادة شديدة جعل البعض يتنبأ باقتراب إعلان ارتباطها الرسمي والعاطفي، خاصة أنها لم تعلن ارتباطها منذ إعلان انفصالها عن الفنان عمرو يوسف قبل عدة سنوات، والطريف أن مي رفضت الرد على هذه التوقعات واكتفت بالابتسامة لتفتح التوقعات بين الجمهور.