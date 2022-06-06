واصلت مؤشرات بورصة الكويت، أمس الأحد، في بداية تداولات الأسبوع هبوطها الذي بدأته الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر السوق الأول منخفضا 1.3% والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.5% والسوق الرئيسي 0.7% ومؤشر السوق العام 1.16%.



قادت أسهم البنوك موجة الهبوط ومنها بنك الكويت الوطني 0.3% وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.5% والبنك الأهلي المتحد 3.3% وبنك الخليج 1.3%.



كما هبط سهم مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 4.5% بعد أن أعلنت مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية، موافقة مجلسي إدارتيهما بالإجماع على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم المتعلق بعملية الاندماج بينهما.



كما هبط سهم القرين 0.5%، وهبطت أيضا أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 1.85% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 2.3% وشركة الخليج للكابلات 2.5% والاستثمارات الوطنية 2.95%.