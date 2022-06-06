من المقرر أن تبلغ طاقة المرفق الإنتاجية 50 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف و150 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحر

الدعيج: يدعم توجهات الدولة بتطوير مرافق إنتاج الغاز الحر والنفط الخفيف للوصول إلى هدف الكويت الإستراتيجي

الثويني: «وربة» يسعى بقوة ليكون أفضل شريك لكبرى الشركات العالمية التي تعمل في المشاريع الكويتية



أعلن البنك التجاري الكويتي، بصفته البنك القائد ووكيل ترتيب التمويل التجاري التقليدي، وكذلك بنك وربة بصفته وكيل ترتيب التمويل الإسلامي، في بيان صحافي عن توقيع عقد تسهيلات مشتركة بمبلغ 292 مليون دولار لصالح شركة سبتكو العالمية البترولية، بالاشتراك مع بنك قطر الوطني وبنك الكويت الدولي، حيث جاء الإعلان بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كل عقود ومستندات التمويل.



وبحسب البيان، فإن التحالف يهدف إلى تمويل عقد إنشاء مرفق الإنتاج الجوراسي رقم 4 في شمال الكويت والمعروف باسم «JPF-4»، الذي تمت ترسيته من قبل شركة نفط الكويت على شركة سبتكو العالمية بمبلغ إجمالي قدره 398.18 مليون دولار، ويعتبر المشروع بمنزلة منشأة إنتاج سطحي شاطئية سيتم تنفيذها من قبل المقاول وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) مع خيار لشركة نفط الكويت بإعادة شراء هذه المرافق في وقت لاحق، ومن المقرر أن تبلغ طاقة المرفق الإنتاجية 50 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف و150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الحر.



وبهذه المناسبة، صرح الشيخ أحمد الدعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، قائلا: إن هذا النوع من المشروعات يعد ذي قيمة مضافة مرتفعة ويدعم توجهات الدولة وشركة نفط الكويت وخططها المتمثلة في تطوير مرافق إنتاج الغاز الحر والنفط الخفيف للوصول إلى هدف الكويت الاستراتيجي لزيادة كميات الغاز الحر في البلاد إلى مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، وأن البنك نجح في اجتذاب تمويلات من بنوك محلية وخليجية تجارية تقليدية وإسلامية لتمويل المشروع.



وأوضح أن «التجاري» لطالما حرص على تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للدولة بالإضافة إلى المشروعات القومية ذات الطابع الاقتصادي.



وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني أنه سيتم استخدام عائدات التمويل من قبل شركة سبيتكو لتنفيذ مشروع الإنتاج المبكر للغاز الجوراسي رقم (JPF-4) في شمال الكويت المقدمة من شركة نفط الكويت (KOC)، مضيفا أن الصفقة البالغ قيمتها 292 مليون دولار تتضمن 146 مليون دولار من التسهيلات النقدية و146 مليون دولار من التسهيلات غير النقدية من خطابات ضمان، لافتا إلى أنه تم تنظيم التسهيلات لمدة 7 سنوات وتشمل كلا من الشرائح التقليدية والإسلامية.



وذكر الثويني أن التمويل المشترك تم بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي ليكون بنك وربة المنسق العام ووكيل الاستثمار للتمويل الإسلامي، والبنك التجاري الكويتي هو المنسق للقرض التقليدي، ويشارك في التمويل الإسلامي المشترك بنك الكويت الدولي KIB بينما يشارك في التمويل التقليدي بنك قطر الوطني فرع الكويت.



وتابع قائلا: يسعدنا اختيار بنك وربة ليكون قائدا ومنسقا رئيسيا ووكيل استثمار في صفقة تمويل وترتيب التسهيلات الائتمانية لتنفيذ مشروع (JPF-4) في شمال الكويت المقدمة من شركة نفط الكويت الأمر الذي يعكس سعي والتزام «وربة» بقوة ليكون أفضل شريك لكبرى الشركات العالمية التي تعمل في المشاريع الكويتية، مشيرا إلى أنه ومنذ تأسيس البنك وهو يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الكويتية والقطاع الخاص لدعم احتياجات التنمية في الكويت.



من جانبه، قال أحمد بوعباس، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالوكالة: إن ترتيب الاتفاقية وقيادة البنك للتمويل يأتيان في إطار تنفيذ استراتيجية البنك في المشاركة في تمويل المشروعات الكبرى في المجالات والقطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية للدولة، منوها في هذا الصدد الى ان التحالف شارك طوال مراحل ترسية العقد في ترتيب التمويل المشترك مع البنوك الأخرى والذي تضمن ضمان البنوك لتمويل العقد، مبينا أن التسهيلات المشتركة تتضمن حزمة من الحلول التمويلية التقليدية والتمويلية الإسلامية، وذلك بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة لاحتياجات المشروع.