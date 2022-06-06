25.08 مليون دينار سيولة بميزانيات الصناديق في نهاية مارس.. بزيادة بلغت 3%

«كاش» مدراء الاستثمار يعادل 2.3% من إجمالي 1.06 مليار دينار أصولاً مدارة



علاء مجيد



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن صناديق الاستثمار الكويتية البالغ عددها 22 صندوقا (منها 14 صندوقا تقليديا و8 صناديق إسلامية)، حققت أرباحا بلغت قيمتها نحو 136.77 مليون دينار خلال الربع الأول من 2022 بارتفاع قدره 220% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، والتي حققت خلالها أرباحا بقيمة 42.71 مليون دينار.



وأظهرت الأرقام أن الصناديق التقليدية حققت أرباحا بقيمة 117.48 مليون دينار بما نسبته 86% من إجمالي أرباح كل الصناديق، في حين بلغت أرباح الصناديق الإسلامية ما قيمته 19.28 مليون دينار وبنسبة 14% من إجمالي أرباح الصناديق.



وانعكس الأداء الإيجابي للبورصة خلال الربع الأول على أداء الصناديق، حيث سجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعا بنحو 15.6% بنهاية تداولات مارس الماضي بمكاسب 1103 نقاط ليصل إلى 8146 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 18.5% محققا 1422 نقطة مكاسب ليصل إلى 9061 نقطة من 7639 نقطة بنهاية عام 2021، كما حقق أيضا مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنحو 6.2% بإضافة 368 نقطة مكاسب ليصل الى 6254 نقطة من 5886 نقطة بنهاية عام 2021، وتأتي هذه الارتفاعات مع زيادة التدفقات الأجنبية في البورصة الكويتية والتحسن الواضح في مستويات أسعار النفط.



وتصدر صندوق الرائد للاستثمار، الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار، قائمة أكثر الصناديق تحقيقا للأرباح بقيمة 26.25 مليون دينار وبنسبة 19.2% من إجمالي أرباح صناديق الاستثمار، تلاها صندوق الوطنية الاستثماري بقيمة أرباح بلغت 22.24 مليون دينار وبنسبة 16.27% من إجمالي الأرباح.



وحل في المرتبة الثالثة صندوق المركز للعوائد الممتازة، والذي تديره شركة المركز المالي الكويتي بأرباح بلغت 13.64 مليون دينار وبنسبة 9.98% من إجمالي الأرباح لكل الصناديق، وجاء في المرتبة الرابعة صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول والذي تديره شركة كامكو للاستثمار بقيمة أرباح بلغت 13.28 مليون دينار وبنسبة 9.71% من إجمالي الأرباح.



وبأرباح أقل من 10 ملايين دينار جاءت باقي الصناديق، حيث جاء صندوق المركز للتطوير والاستثمار والذي تديره شركة المركز المالي الكويتي في المرتبة الخامسة بتحقيقه أرباحا بلغت 9.10 ملايين دينار وبنسبة 6.66% من إجمالي أرباح الـ 22 صندوقا استثماريا وفي المركز السادس جاء صندوق فرصة المالي والذي تديره شركة المركز المالي الكويتي محققا أرباحا بلغت 8.71 ملايين دينار وبنسبة 6.37% من أجمالي أرباح الصناديق.



وفي المركز السابع جاء صندوق وفرة والذي تديره شركة وفرة للاستثمار المالي بتحقيقه أرباحا بلغت 6.81 ملايين دينار وبنسبة 4.98% من أجمالي أرباح الصناديق، وحل ثامنا صندوق الدرة الإسلامي والذي تديره شركة كامكو للاستثمار بتحقيقه أرباحا بلغت 6.25 ملايين دينار وبنسبة 4.57% من أرباح الصناديق ككل.



وحل في المرتبة التاسعة صندوق كامكو الاستثماري والذي تديره شركة كامكو للاستثمار بتحقيقه أرباحا بلغت قيمتها 5.66 ملايين دينار وبنسبة 4.14% من إجمالي أرباح كل الصناديق، كما جاءت في المرتبة العاشرة صندوق الفجر والذي تديره شركة وفرة للاستثمار المالي بتحقيق أرباح بلغت 5.53 ملايين دينار وبنسبة 4.04% من إجمالي الأرباح كل الصناديق البالغ عددها 22 صندوقا كويتيا.



ورفع مدراء الاستثمار من معدلات السيولة في محافظهم خلال الربع الأول من العام الحالي لاستغلال الفرص وزيادة مراكزهم الاستثمارية من الأسهم خلال الفترة المقبلة.



وبلغت سيولة صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول من العام الحالي من واقع القوائم المالية بنهاية مارس الماضي 25.08 مليون دينار بزيادة قدرها 3% مقارنة بـ 24.28 مليون دينار بنهاية مارس من 2021، وبلغت حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية 19.61 مليون دينار بنهاية مارس من العام الماضي مقابل 20.94 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2021 أي بتراجع بلغ 6.35%، بينما ارتفعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددهم 8 صناديق لتحقق 5.47 ملايين دينار مقارنة بـ 3.33 ملايين دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2021 أي بارتفاع قدره 64.2%.



وتصل تلك السيولة لدى مدراء الاستثمار الى نحو 2.36% من إجمالي قيمة الأصول التي يقومون بإدارتها، حيث بلغت تلك الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2022 قيمتها 1.06 مليار دينار هذا وقد شهدت الأصول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 26% مقارنة بـ 839.32 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الماضي 2021.