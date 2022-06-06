حصل بنك الكويت الوطني على الجائزة الذهبية ضمن جوائز سمارتيز SMARTIES، التي تقدمها جمعية التسويق باستخدام الموبايل لأفضل الخدمات المقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021، وذلك عن خدمة إشعارات الوطني - Geo Alerts عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.



ويعد بنك الكويت الوطني أول من حصل على تلك الجائزة بين القطاع المصرفي على مستوى الكويت. كما يعد الوطني البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم خدمة الإشعارات المميزة.



وتقدم جمعية التسويق باستخدام الموبايل جوائز سمارتيز لأفضل الحملات التسويقية الحديثة والأكثر ابتكارا وفعالية والتي تم تقديمها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2021، والتي تخضع لتقييم هيئة تحكيم تضم مدراء تنفيذيين ومبادرين في العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات متنوعة والذين يتمتعون بخبرات واسعة في المجالات ذات الصلة.



وتضم الجمعية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أكثر من 800 علامة تجارية عالمية رائدة تعمل في قطاعات متنوعة وتنتشر في أكثر من 50 دولة حول العالم.



يؤكد حصول الوطني على تلك الجائزة المرموقة ما يتمتع به البنك من ريادة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وحرص على تقديم أحدث الخدمات وأكثرها تطورا لعملائه.



كما يعكس تفوق خدمة إشعارات الوطني حرص الوطني على تقديم حلول مبتكرة تسهم في راحة العملاء وتلبية احتياجاتهم بعناية والوقوف على تفاصيل تفضيلاتهم والوصول إليهم في التوقيت المناسب أثناء التسوق لتقديم العروض المتاحة وفقا لما يناسب كل عميل على حدة.



وتصل دقة خدمة إشعارات الوطني في معرفة تفضيلات العملاء واحتياجاتهم إلى درجة تقديم عروض مختلفة لاثنين من العملاء يقومان بالتسوق معا في مكان واحد في نفس الوقت.



ويحرص الوطني على حفظ خصوصية العملاء وسرية بياناتهم الشخصية والتي تمثل محورا رئيسيا من ثقافة البنك وركائزه الأساسية على مدار تاريخه، ما جعله البنك الذي يعرفه العملاء ويضعون ثقتهم فيه.



وتمكن خدمة إشعارات الوطني - Geo Alerts العملاء من تسلم الإشعارات الخاصة بالخصومات والعروض على الموبايل وفقا لموقع العميل أثناء التسوق.

ويأتي ذلك في إطار سعي البنك إلى التطوير المستمر لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل عن طريق توفير أحدث الحلول الرقمية لتلبية احتياجات العملاء.



وتتوافر الخدمة لكل عملاء الوطني بمجرد تحميل أو تحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتفعيل تسلم إشعارات خدمة إشعارات الوطني - Geo Alerts ليتمكن بعدها العميل من تسلم إشعارات العروض والخصومات المتوافرة عبر الموبايل لدى مواقع محددة بالقرب منه وقت التسوق بالإضافة إلى تلقيه عروض حصرية مصممة خصيصا له في كبرى المولات داخل الكويت.