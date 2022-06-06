أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن انضمام الخطوط الجوية التركية لبرنامج «مكافآت بيتك Baitak Rewards»، والذي يتيح للعملاء استبدال النقاط مع برنامج Miles&Smiles الخاص بالخطوط التركية عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أو الموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك»، وتأتي هذه الشراكة استمرارا لتطوير تجربة العملاء مع برنامج «مكافآت بيتك» والاستمتاع بالمزايا الحصرية التي يوفرها البرنامج.



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، إن الشراكة الجديدة مع برنامج Miles&Smiles تعد تطورا جديدا في برنامج المكافآت، لطالما عملنا على تحقيقه، حيث سيتمكن عميل «بيتك» من استبدال النقاط المكتسبة والاستمتاع بتذاكر المكافأة، وترقية درجة السفر ووزن الأمتعة الإضافي، وتوفير ما يصل إلى 50% على الحجوزات باستخدام الدفع نقدا.



وأكد العربيد أن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، مشيرا الى انه مقابل كل دينار مشتريات بالداخل او الخارج، يكسب العميل نقاط تصرف في مشتريات أخرى مع مجموعة من أرقى المتاجر ومنافذ الخدمة يزيد عددها على 150 جهة، كما أن جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال نقاط «بيتك» من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية الخاصة بالخطوط الجوية التركية مباشرة أو منتجات المحلات المشاركة، كما ان هناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت بيتك» الجديد، والتي تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق برنامج المكافآت للمرة الأولى على 1000 نقطة.



وأضاف أن البرنامج في المرحلة الأولية يضم مجموعة مميزة من الشركات ذات العلامات التجارية العالمية من مجموعة متنوعة من القطاعات، مع ما يزيد على 100 ألف عضو حتى اليوم، بمشاركة أكثر من 150 تاجرا، ويجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج.



وأوضح العربيد أن هناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين اكتساب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج أما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم اكتساب النقاط من خلال المحلات المشاركة ببرنامج «مكافآت بيتك» فقط، وتتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 24 ساعة بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على الا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.



وحول الشراكة الجديدة، قال مدير التسويق في الخطوط الجوية التركية عارف علي جيزميس اوغلو قائلا: يسرنا أن نتعاون مع «بيتك» لتوسيع نطاق جمهور برنامج الولاء Miles&Smiles من الخطوط الجوية التركية من خلال تقديم أميال ومكافآت ممتازة لعملاء «بيتك» مثل ترقية درجة سفرهم، ووزن الأمتعة الإضافي، وأي المزيد من وسائل الراحة والامتيازات.



من جانب آخر، أشار العربيد الى أن البرنامج يأتي في أعقاب تطويرات عديدة أدخلت على بطاقات «بيتك» من حيث الشكل أو الخدمات والمزايا بما يحفز العملاء على مزيد من الاستخدام والاستفادة من المزايا المتاحة وأبرزها عناصر الأمان والسهولة في الاستخدام حيث أصبحت البطاقات المصرفية لغة عالمية ووسيلة آمنة في التعامل المالي خاصة السفر.



وقال إن «بيتك» أتاح أحدث أساليب الدفع محليا وعالميا للعملاء، ومنها خدمة الدفع بالمحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية وذلك بالتعاون مع أكبر 3 تطبيقات تقنية عالمية Samsung Pay، Fitbit، Garmin وتشمل بطاقات فيزا وماستركارد وتعمل على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية NFC وتتوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي iOS وAndroid، كما قدم «بيتك» العديد من حملات استخدام البطاقات التشجيعية كان آخرها حملة «بطاقتك بداية رحلتك» مع بطاقات ماستر كارد بيتك، والتي تتيح للعملاء تجربة مصرفية مميزة وفرصا عديدة للفوز بجوائز قيمة سيارات لاند روفر دفندر، وأطلقت قبل ذلك حملة «فيكم بحر؟» وحملة لاستخدام المحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية لعملائها Samsung Pay، Fitbit، Garmin.