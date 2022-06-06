ضمن مبادراتها الاستراتيجية الهادفة لرفع مستوى المعرفة والوعي للالتزامات المستمرة للشركات المقبلة على الإدراج، وإطار جهودها المتواصلة لتطوير سوق المال في الكويت والمشاركين فيه، نظمت بورصة الكويت جلسة توعوية خاصة بالالتزامات المستمرة ما بعد الإدراج في السوق «الأول»، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، يوسف القطامي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والإدارية للشركة.



وتخلل الجلسة تفاعل من الحضور للتعرف على الالتزامات المستمرة على الشركة ما بعد الإدراج سواء المتعلقة باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال أو الالتزامات المستمرة الخاصة بقواعد البورصة.

كما تم تعريف الحضور على نظام الإفصاح الآلي الواجب استخدامه من قبل الشركات المدرجة، وذلك عن طريق تفاعل حي على النظام، إضافة إلى التطرق لجدول استحقاقات الأسهم والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات المدرجة.



وتعد هذه الورشة واحدة من سلسلة اجتماعات تحرص من خلالها بورصة الكويت على تعزيز مبدأ التواصل والشفافية مع المشاركين بالسوق، وتقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي عن طريق استطلاع رأي الجهات ذات الصلة، ومناقشتهم بخطط ومقترحات تطوير السوق مثل طرح خدمات ومنتجات جديدة.



وأدت معايير ومتطلبات «السوق الأول»، والتي تتضمن إفصاحات ثنائية اللغة ومؤتمرات محللين وتخصيص إدارة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وعقد مؤتمرات المحللين بشكل دوري، إلى جعله واجهة سوق المال الكويتي للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تشمل الالتزامات المستمرة للسوق «الأول» ما يلي:



1- ألا يقل متوسط القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها 78 مليون دينار كحد أدنى، وذلك على مدار السنة المنتهية السابقة لوقت المراجعة السنوية.



2- يجب تداول الأوراق المالية المصدرة عن شركات السوق «الأول» وفق شروط السيولة المحددة من قبل بورصة الكويت.



3- تلتزم الشركات المدرجة في السوق «الأول» بتخصيص وحدة أو إدارة مسؤولة عن توعية المساهمين بشأن أنشطة الشركة وأدائها المالي وتوجهاتها الاستراتيجية، والتواصل مع مساهمي الشركة للرد على استفساراتهم وأسئلتهم، والتواصل مع المساهمين لتسهيل ممارسة حقهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها، وبناء روابط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة من جانب، والمستثمرين الحاليين والمحتملين وكافة الأطراف المهتمة من جانب آخر، وطرح التوصيات الملائمة من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.



4- تلتزم الشركات بنشر الإفصاحات والإعلانات باللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى عقد مؤتمر بشكل ربع سنوي للمحللين خلال 5 أيام بعد إصدار البيانات المالية المرحلية والسنوية، على أن يتضمن إعلان البيانات المالية موعد هذا المؤتمر، وتقوم الشركة بنشر محضر هذا المؤتمر على الموقع الإلكتروني للبورصة في موعد أقصاه 40 دقيقة قبل جلسة التداول التالية للمؤتمر.



5- ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، والتي تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف، أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.



وعادة ما تكون أغلب المنتجات الاستثمارية فعالة وتعمل بشكل أفضل مع الأوراق المالية ذات السيولة العالية، كما أن الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتمتع بسيولة عالية وتهدف إلى التواصل الفعال مع مساهميها عادة ما تجذب أنظار المستثمر المؤسسي الأجنبي والمحلي، الأمر الذي تشجعه بورصة الكويت من خلال أيامها المؤسسية الهادفة إلى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما توفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات بين الشركات الكويتية المدرجة وكبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالميا، وتسليط الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.



يذكر أن بورصة الكويت عملت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.