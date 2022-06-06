من النادر أن نصادف اليوم جهازين تقنيين منسجمين وخاليين من العيوب، إلا أن الأمر مختلف لدى هواوي التي تقدم أحدث نسخة من سلسلة HUAWEI P الرائدة مع



هاتف P50 وساعتها الذكية الجديدة WATCH GT 3 Pro، ويمكننا أن نصف الساعة الذكية بأنها تحفة أنيقة ودائمة الرواج ذات تصميم متميز وفريد، فالساعة الذكية والأنيقة تنسجم بانسيابية مع الكاميرا القوية والتصميم الرائع وخاصية الشحن فائق السرعة في الهاتف الذكي.



وتأتي الساعة بخاصية مراحل تبدل القمر البارزة من هواوي، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 14 يوما وخاصية الشحن اللاسلكي السريع ومزايا إدارة الصحة الاحترافية، وغيرها.



من ناحية أخرى، يطلق على هاتف P50 لقب الهاتف ذي الكاميرا الأفضل والتصميم المتميز. ويأتي الهاتف الجديد بكاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم مبتكر للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة وبطارية كبيرة بقوة 66 واط وخاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بالإضافة إلى المزايا الأخرى المبتكرة ومزايا الجهاز الفائق المتطورة.