أعلن تحالف البنوك الاستثمارية المكون من شركة الاستثمارات الوطنية المنسق الرئيسي وبمشاركة مدراء الاكتتاب المشتركين، والذي ضم شركة المجموعة المالية هيرميس الامارات المحدودة، وشركة كامكو للاستثمار، وشركة بيتك كابيتال، الانتهاء بنجاح من عملية الاكتتاب الخاص والذي يسبق عملية الإدراج لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، إحدى الشركات الرائدة في الكويت والخليج في مجالات المركبات في الكويت والموزع الرئيسي لعدد من العلامات التجارية العالمية في أسواق الكويت والعراق ومصر.



وقال التحالف، في بيان صحافي، ان الاكتتاب الخاص لقي اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد من داخل وخارج الكويت ما أدى إلى تجاوز عدد المستثمرين العدد المستهدف من قبل الجهات الرقابية، كما تجاوز مبلغ الاكتتاب المستهدف أكثر من عدة مرات خلال فترة التخصيص الأولي.



واستهدف الاكتتاب مدار البحث طرح ما يصل إلى 124.875 مليون سهم من أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بسعر بلغ 793 فلسا للسهم الواحد (بقيمة إجمالية تصل إلى 99 مليون دينار) للمستثمرين المؤهلين من أجل زيادة قاعدة المساهمين كأحد المتطلبات الأساسية للإدراج في السوق الأول لبورصة الكويت، وتلقت الشركة طلبات أولية بقيمة 1.08 مليار دينار بتغطية قاربت 11 مرة من قيمة الطرح.



في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم «بخصوص الدور الاقتصادي الرائد لإدراج المجموعات العائلية الكبرى في أسواق المال الخليجية، وعلى أهمية النجاح الكبير للطرح الخاص لشركة أولاد علي الغانم للسيارات في تشجيع كبرى المجموعات العائلية داخل الكويت وإقليميا على الإدراج في الأسواق المالية المحلية والإقليمية، الأمر الذي يخلق فرص استثمارية مميزة للمستثمرين المحليين والأجانب ويعزز من قوة وسيولة هذه الأسواق وتنوع فرص الاستثمار فيها ودور شركة الاستثمارات الوطنية الرائد كمنسق رئيسي ومدير اكتتاب مشترك في إدارة عمليات الاكتتابات الكبيرة واجتذاب رؤوس الأموال من داخل الكويت وخارجها، والتنسيق بين كبرى بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية لإتمام هذه العمليات بنجاح كبير وإدارة كل العمليات اللوجستية والفنية الخاصة بها، بالإضافة إلى دورنا كمستشار إدراج لتنفيذ المراحل الخاصة في تحويل الكيانات الاقتصادية التي لا يتم تداولها في سوق المال او محدودة التداول إلى شركات عامة مدرجة في اسواق المال ويستطيع جميع المستثمرين التداول فيها، على سبيل المثال ادراج بورصة الكويت في السوق الأول».



تجدر الإشارة ان الاكتتاب الخاص لشركة أولاد علي الغانم للسيارات قد شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث فاق عدد الأسهم المطلوبة عدد أسهم الاكتتاب المطروحة، وهو الامر الذي يعكس الثقة الكبيرة في جودة وأداء شركة أولاد علي الغانم للسيارات.

وبهذه المناسبة، نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للثقة التي أولتها لنا شركة أولاد علي الغانم للسيارات في تنظيم عملية الاكتتاب الخاص وأعضاء التحالف من البنوك الاستثمارية التي شاركت في إدارة عملية الاكتتاب، والشكر موصول لهيئة أسواق المال لدورها في الاشراف على عملية لاكتتاب وسرعة استجابتها ودعمها خلال عملية الطرح الخاص لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، ومعبرا عن تقديره لكل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لدورهما في تنفيذ قواعد تداول حقوق الأولوية، والذي تم بكل سلاسة ونجاح وتعاون كل الأطراف المعنية.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه «نبارك للقيمين على شركة أولاد علي الغانم للسيارات نجاح هذا الإصدار والذي يعد أول طرح خاص لشركة سيارات ليس فقط في الكويت وانما في المنطقة، وإن الإقبال الكبير الذي شهدناه هو مؤشر على مكانة الشركة في السوق المحلي والخبرات التي تتمتع بها إدارتها ومساهميها الرئيسيين وإيمانا من المستثمرين بالمساهمة في الشركات العائلية الناجحة لما تحتويه من فرص استثمارية واعدة. نتمنى للشركة المزيد من التقدم والازدهار واستمرارها في تحقيق النجاحات كشركة مساهمة مدرجة».



من جانبه، أعرب العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، محمد أبو سمرة، عن سعادته بالمشاركة في عملية الاكتتاب الخاص الناجح لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، الشركة الرائدة في مجال المركبات بالسوق الكويتي ودول الخليج، وأكد أن هذه الصفقة هي تأكيد على المكانة الراسخة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في السوق الخليجي بشكل عام والسوق الكويتي بصفة خاصة، حيث تأتي في أعقاب نجاح الشركة في تنظيم فعاليات مؤتمر استثماري بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بورصة الكويت لتسليط الضوء على آفاق الاستثمار الجذابة في السوق الكويتي الواعد.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبدالعزيز المرزوق إن الإقبال الكبير على الاكتتاب يعكس رغبة المستثمرين في المشاركة في الشركات العائلية الناجحة، وستكون شركة أولاد علي الغانم للسيارات فرصة استثمارية متميزة تحقق عوائد جيدة لمساهميها، وإضافة نوعية مهمة للبورصة، متمنيا أن يشجع هذا الإدراج الشركات العائلية في الكويت لتحذوا حذو شركة أولاد علي الغانم للسيارات، مشيرا إلى أن الشركات العائلية يمكن أن تصبح ملاذا جديدا للمستثمرين، حيث تعتبر هذه الشركات المحرك الرئيسي للقطاع الخاص وسيسهم تحويلها إلى شركات مساهمة وطرحها في البورصة في تطوير أنشطتها وتوسيع أعمالها وقدراتها لما فيه من مصلحة للاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن عملية الاكتتاب قد شهدت تعاونا وتنسيقا كبيرين من جميع المشاركين مما ساهم في تحقيق النجاح واكتمال الطرح والاكتتاب على أفضل وجه.



يذكر أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات تعد إحدى الشركات المساهمة الرائدة في مجال المركبات في الكويت والموزع الرسمي لعلامات تجارية عالمية، ولها تاريخ عريق في هذا المجال ونجاحات متعددة في توفير العديد من الطرازات المختلفة من المركبات للسوق الكويتي.



وقد استأثرت الشركة بتشكيلة متنوعة ومتكاملة من حيث المنتجات والخدمات على مدار 35 عاما الماضية وتضمنت سيارات ومركبات النقل الثقيل والمعدات، بالإضافة إلى قنوات التوزيع ومراكز الصيانة وقطع الغيار، وخدمات تأجير السيارات وفحصها وغيرها من المنتجات والخدمات الأخرى.



وقد أطلقت الشركة في عام 2009 أولى أعمالها خارج الكويت من خلال توزيع علامتي BMW وMINI في السوق العراقي، وقد قامت الشركة في الاستثمار في السوق المصري بالشراكة مع شركاء آخرين، ومن المقرر بداية عمليات الشركة في مصر في النصف الثاني من عام 2022، حيث ستكون الموزع الرسمي الجديد لسيارات BMW وMINI.