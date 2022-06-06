ضرب الكويت بقوة في انطلاق منافسات النسخة الـ 38 لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، والمقامة حاليا على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، بفوزه أول من أمس على مسقط العماني 28-18 ضمن مباريات المجموعة الأولى، مكشرا عن أنيابه ومعلنا عزيمته وإصراره على المنافسة على اللقب الخليجي.



وضمن نفس المجموعة، حقق الأهلي القطري الفوز على الجزيرة الإماراتي 28-26، بينما شهدت المجموعة «الثانية» إقامة مباراة واحدة تغلب فيها مضر السعودي على السالمية 26-21.



وحصل حارس الكويت حسن صفر وحارس مضر عبدالملك سلاحجي ولاعب الأهلي القطري خالد بلحاج على جائزة أفضل لاعب في مباريات فرقهم.



وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، حيث يلتقي في الخامسة مساء مسقط العماني والجزيرة الإماراتي ضمن المجموعة الأولى، وفي السابعة مساء ضمن المجموعة الثانية يلعب النجمة البحريني ومضر السعودي.



وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة مهرجان اعتزال لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي الصليبخات حسين صيوان، بعد رحلة عطاء مع اللعبة دامت 20 عاما.

وأقيمت مباراة اعتزال صيوان برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس نادي الكويت خالد الغانم وأعضاء اتحاد اليد.

بدوره، أشاد الشحومي بمسيرة صيوان، وعطائه الذي توجه بالعديد من الألقاب المحلية والدولية، وقال إن تكريم نجوم الأزرق أمر مستحق، وواجب علينا جميعا، فهناك نجوم لم تتم إقامة مهرجان لاعتزالهم، وتقديرا لعطائهم، أمثال سعد العازمي، ومشعل سويلم، وفيصل صيوان، وعبدالعزيز يالوس، وهيثم الرشيدي، وغيرهم، ونسعى إلى تكريمهم جميعا في الفترة المقبلة، بالتنسيق مع القيادات الرياضية.

من جانبه، قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم إن الكويت تشهد حركة رياضية دؤوبة هذه الأيام، فما إن انتهت استضافة دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة، حتى انطلقت بطولتا الأندية الخليجية لكرة اليد، وبطولة غرب آسيا لكرة قدم الصالات، وهذا من شأنه أن يعود بالإيجاب على مختلف الألعاب، ويسهم بتطوير المستوى الفني، وزيادة الخبرات التراكمية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.



وأكد أن يد «الأبيض» تسعى للظفر باللقب الخليجي رغم قوة المنافسة، إلا أن العميد تطور مستواه في السنوات الأخيرة، حتى وصل لنهائي بطولة الأندية الآسيوية الأخيرة.



«يد» القادسية إلى القاهرة



من جانب آخر، غادر فريق كرة اليد بنادي القادسية إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات البطولة الآسيوية للأندية الأبطال المقرر إقامتها في مدينة حيدر آباد بالهند 22 الجاري.