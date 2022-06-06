أسامة دياب



أحيت فرقة «بيل كانتو ديتاليا» من أكاديمية كيجانا الموسيقية في سيينا أمسية الاحتفال بالعيد الوطني



الـ 76 للجمهورية الإيطالية في الأول من يونيو في فندق كراون بلازا، من خلال أداء بعض الألحان الموسيقية.



وقامت المجموعــــة، والمؤلفة من فيورينزا ميركاتالي (سوبرانو)، كاميلا كارول فارياس (ميزو سوبرانو)، باولو ماسكاري (تينور)، جياناندريا نافاكيا (باريتون) وفرانشيسكو دي بولي على البيانو، في هذه المناسبة بتأدية أيضا النشيد الوطني الإيطالي. كما أقيم برنامج غنائي كامل للمجموعة الغنائية في 2 يونيو بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث قدم أعضاء المجموعة ألحان من غايتانو دونيزيتي، جياتشينو روسيني، فينتشنزو بيليني، جوزيبي فيردي وجياكومو بوتشيني.