تأكيدا لدورها المجتمعي النابع من الحرص على الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية على اختلاف أنواعها، ودعما لجهود الكويت الحكومية والخاصة بالحفاظ على البيئة الكويتية نظيفة وخالية من الملوثات، شاركت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» بالاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف يوم 5 يونيو من كل عام، وذلك في احتفال متكامل أقيم بمقر الشركة بالشويخ.



وفي البداية رحب المدير العام للخدمات المساندة في «المعامل» ناصر الصالح بالحضور، مؤكدا أهمية بذل الجهود الفردية والجماعية للحفاظ على البيئة وفي جميع الأماكن والمواقع بدءا من الأسرة والبيت وكذلك في الأماكن العامة ومواقع العمل، لأنه كلما حافظنا على البيئة من الملوثات كلما كانت صحتنا وصحة أبنائنا أفضل، مشيرا إلى أن ذلك لا يكون إلا بالوعي البيئي السليم النابع من الذات أولا خصوصا مع ما يشهده العالم من أزمات وكوارث بيئية وتغيرات في المناخ أصبحت تؤثر على حياة جميع الناس وفي معظم بلدان العالم.



وأشار الصالح كذلك إلى التعاون القائم بين «المعامل» وشركة نفط الكويت، والمتعلق بتنظيف التربة من المخلفات النفطية والملوثات وتأهيلها مع شركة إدارة التكنولوجيا البيئية، مشددا على التزام الشركة الدائم بالمعايير البيئية الموضوعة والمطبقة في جميع أعمالها لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال ولحياة أفضل على كوكبنا، متمنيا التزام الجميع بذلك في الكويت وفي مختلف بقاع العالم.



وأشاد الصالح بفكرة التشجيع على الزراعة وتخضير مرافق الشركة لافتا انتباه الموظفين إلى أهمية المساحات الخضراء ومردودها الجمالي والصحي على المكان والعاملين فيه وكذلك زواره، داعيا إياهم كذلك إلى الاهتمام بالتشجير حتى في الأماكن التي يعيشون فيها وفي محيطهم المجتمعي، إضافة إلى تشجيعهم على تطبيق إعادة التدوير خصوصا الأوراق والمخلفات الورقية والمواد البلاستيكية والزجاجية، ودعم جهود الهيئة العامة للبيئة والزراعة ووزارات الكهرباء والماء والأشغال والبلدية في كل ما من شأنه إيجاد بيئة نظيفة وصالحة.



كما أقامت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ندوة توعوية عن الاهتمام بالبيئة وأهمية الحفاظ عليها نظيفة من الملوثات، وتأثير المساحات الخضراء على الصحة ومنع تلوث الجو والمياه والتربة، وقد تبادل الحضور الكثير من الآراء والأفكار الإيجابية التي قد تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة وأهمية ترشيد الاستهلاك وإعادة التدوير واستخدام الكثير من الأشياء القابلة للتدوير، وعدم رمي المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها.