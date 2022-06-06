كرّم بنك برقان الخريجين من كوادره الوطنية من برنامج تطوير القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي ضمن مبادرة «كفاءة»، وذلك أثناء الحفل الذي انعقد في المقر الرئيسي لبنك الكويت المركزي، برعاية وحضور محافظ البنك ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل أحمد الهارون، وأيضا بمشاركة وحضور المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أ.د.يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وحضور لافت من قبل قيادات القطاع المصرفي والمالي وبنك الكويت المركزي والمعهد والمكرمين.



يأتي هذا التكريم بعد مشاركة الكوادر الوطنية من مختلف البنوك المحلية في برنامج هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية، واجتيازهم متطلبات التخرج.

ويمثل البرنامج الدورة الثالثة عشرة من برامج مبادرة «كفاءة»، التي انعقدت بين 13 و24 مارس 2022، بإدارة معهد الدراسات المصرفية، ورعاية بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال.



وقام نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي - الكويت، رائد عبدالله الهقهق بتكريم خريجي البرنامج من بنك برقان، كما صرح في هذه المناسبة بقوله: ندرك في بنك برقان أهمية مبادرة «كفاءة» من حيث إنها تمثل رؤية بنك الكويت المركزي الاستراتيجية لتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، كما نشارك المبادرة أهدافها وتطلعاتها من خلال ثقافتنا المتجذرة لتطوير كوادرنا، عبر برامجنا ومبادراتنا التدريبية المتنوعة من خلال برنامج «رؤية الديناميكي» للكفاءات الكويتية، وبرنامج «انطلاقة» للموظفين الجدد، وأضاف أيضا: تكمن أهمية هذا البرنامج، الذي يعد من أهم البرامج التدريبية العالمية المرموقة في القطاع المصرفي، في تلبيته لحاجة القطاع إلى تهيئة قادة للمستقبل قادرين على تحقيق الطموحات المعقودة عليهم.

كما أن مشاركة الكوادر الوطنية لجميع البنوك المحلية جنبا إلى جنب في البرنامج يعد صورة من صور المهنية العالية وتضافر الجهود لتحقيق مصلحة القطاع مستقبلا.



جرى خلال الحفل تكريم كل من الخريجين: حامد محمد الحمود - مدير المشتريات، ياسمين فؤاد دشتي - مدير مخاطر الائتمان، نورة محمد بورسلي - شريك أول في الموارد البشرية للأعمال، أحمد وليد العنزي - مدير مخاطر الجرائم المالية، وعبدالله حمد المضف - مدير علاقات أول المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى منحهم الشهادات المعتمدة لاجتياز البرنامج. كما أتيحت لهم الفرصة بالمشاركة في حلقة النقاش التي تخللت الحفل، والتي كانت بعنوان «الريادة في عالم متحول».



يؤكد بنك برقان مواصلة سعيه لتأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية، ومشاركته بجميع المبادرات التي من شأنها توطيد مكانة القطاع وتغطية احتياجاته، ويحرص على دعم مختلف المبادرات التي يطلقها بنك الكويت المركزي، والتزام كل القوانين والتعليمات التي تحقق مصلحة كل من القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني في الكويت.