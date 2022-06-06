مواصلاً جهوده نحو تعزيز برنامجه المجتمعي التنموي بالمزيد من المبادرات لتمكين الشباب الكويتي واستقطاب حديثي التخرج منهم، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم رعايته لمعرض الفرص الوظيفية في جامعة الكويت بالشدادية، والمنظم من قبل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت: فرع الجامعة - الممثل الرسمي لطلاب جامعة الكويت.



وكجزء من دعمه، أكد البنك مشاركته ضمن فعاليات المعرض، وذلك من خلال إقامة جناح له لاستقبال الزوار من طلاب وطالبات وغيرهم، مع تواجد ممثليه من كل من إدارة الموارد البشرية ووحدة الاتصال المؤسسي ليقوموا بالتعريف بمجالات العمل لدى KIB والرد على أسئلة الزائرين واستفساراتهم عن القطاع وأعماله، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لاستقبال سيرتهم الذاتية وإجراء المقابلات الوظيفية.

وفي هذا السياق، أشار مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي، إلى التزام البنك بتقديم كل سبل الدعم لإقامة معارض الفرص الوظيفية المختلفة في الكويت، لما تتيحه من فرص أمام الشباب الكويتي الطموح للتواصل المباشر مع رواد الأعمال بغية استكشاف سوق العمل ما قبل التخرج، ومعرفة المزيد عن المجالات الأكثر طلبا، والقدرات والمهارات المطلوبة للانخراط فيها، بما يلاقي اهتماماتهم وشغفهم ضمن مسيرتهم المهنية.