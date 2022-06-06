تعد F-PACE SVR Edition 1988 أول إصدار حصري محدود من سيارة جاكوار الرياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء، والتي ابتكرها خبراء التخصيص في SV Bespoke. يتوافر 394 طرازا فقط منها في جميع أنحاء العالم.



وتتميز السيارة بمواصفات مثيرة، مستوحاة من تراث جاكوار العريق في عالم السباقات، وتشمل طلاء ميدنايت لامع مصنوع خصيصا لها، وعجلات من سبائك الألمنيوم المصقولة باللون الذهبي الشامباني قياس 22 بوصة، وتفاصيل خارجية وداخلية بلون شروق الشمس الذهبي اللامع، بالإضافة إلى شعار الجرافيك «واحد من 394».



ويشير اسم الإصدار Edition 1988، والعدد الإجمالي للسيارات التي سيتم تصنيعها بواسطة قسم عمليات المركبات الخاصة في جاكوار، إلى عدد اللفات التي أكملتها سيارة XJR-9 LM الفائزة في سباق 24 ساعة في لومان في عام 1988.



قال مارك تورنر، المدير التجاري لعمليات السيارات الخاصة في جاكوار: منذ طرحها في عام 2019، أثبتت السيارة جاكوار F-PACE SVR نفسها كسيارة عالية الأداء ومجزية للغاية.

إن إقران هذه الصفات بمستوى من التخصيص والحصرية الخاصة بـ SV Bespoke لم يتم تقديمه من قبل في سيارة F-PACE، ما يجعل من الإصدار 1988 عرضا أكثر جاذبية. مع توافر محدود للغاية، نحن على ثقة من أن هذا الطراز سيصبح سريعا أكثر سيارات F-PACE SVR رواجا.



ويعد طلاء «ميدنايت» اللامع لونا جديدا لن يتم تقديمه إلا لعملاء جاكوار F-PACE SVR Edition 1988.



ويعد إصدار 1988 فريدا أيضا من حيث عرض سترة جاكوار من الساتان الذهبي للغروب والكتابة على الباب الخلفي. يتم وضع شعار إصدار 1988 المحفور بالليزر على كل لوحة من الأجنحة الأمامية.



بالإضافة إلى مكونات F-PACE SVR Black Pack التي تم تركيبها بشكل قياسي في إصدار 1988، تم تمديد التشطيبات باللون الأسود اللامع إلى أغطية مرايا الأبواب، ودواسات المكابح، وأغطية مركز العجلة والحرف R على شارة SVR.



وتعزيزا للمقصورة الداخلية المكررة والفاخرة لسيارة F-PACE SVR، والتي تشتمل على لمسات نهائية من ألياف الكربون ذات المسام المفتوحة، يتميز الإصدار 1988 بتنجيد من جلد أبوني شبه الأنيلين وتفاصيل Sunset Gold Satin حصرية عبر لوحة العدادات، وقضبان عجلة القيادة، ومفاتيح تبديل التروس، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد.



ويتألق غطاء جاكوار الواثب والحلقة البوقي على عجلة القيادة باللون الأسود اللامع، بينما تكتمل الحزمة بعلامة SV Bespoke وEdition 1988 على لوحات العتبات المضيئة ولوحة القيادة.



F-PACE SVR هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فائقة الأداء من جاكوار. مدعوما حصريا بمحرك البنزين فائق الشحن V8 بقوة 550 حصانا وسعة 5 لترات، وهو قادر على التسارع من 0-100 كم/ ساعة في 4.0 ثوان ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 286 كم/ ساعة.



ويمكن لنظام المعلومات والترفيه Pivi Pro الآن تعيين وجهات التنقل باستخدام سلاسل فريدة من ثلاث كلمات تتوافق مع مواقع دقيقة تبلغ 3 أمتار مربعة.



وسيتم تقديم الطراز جاكوار F-PACE SVR Edition 1988 جنبا إلى جنب مع XJR-9 الحائزة جائزة لومان عام 1988 في عرض عمليات المركبات الخاصة في 24 Hours of Le Mans، من 8 إلى 12 يونيو، وستظهر لأول مرة في مهرجان Goodwood للسرعة في الفترة من 23 إلى 26 يونيو.