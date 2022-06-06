اختتمت أمس اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث ترأس وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية عبدالوهاب الرشيد وفد الكويت المشارك، وقد تم انتخاب الكويت عضوا في مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمدة 3 سنوات.



وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية محفلا دوليا وإقليميا مهما يشارك فيه وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة، كما يشارك فيه ممثلون عن المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية، لتبادل وجهات النظر وتجاربهم تجاه ما يستجد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية.



وبالإضافة إلى انتخاب الكويت عضوا في مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قام مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باعتماد الحسابات الختامية للبنك والمؤسسات التابعة له، اعتماد التوصيات الصادرة عن الدائرة المستديرة للوزراء لبحث الانتعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، ومن أبرز هذه التوصيات إيجاد مصادر للطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، وتنمية رأس المال البشري من خلال (التعليم - الصحة - الحد من الفقر)، ومحاربة التضخم، والالتزام بنتائج مؤتمر المناخ العالمي.



يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه عام 1975 ساهم بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أواصر التعاون التجاري والمضي قدما بالتضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية، كما حقق البنك الإسلامي للتنمية نجاحا مميزا خلال الأعوام الـ 45 الماضية على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 57 دولة عضوا في آسيا وافريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.