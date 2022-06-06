أكد مظلوم عبدي قائد ميليشيا قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، انها ستنسق مع القوات الحكومية السورية لصد أي غزو تركي محتمل لشمال البلاد، مضيفا أنه يجب على دمشق استخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية.

جاء ذلك بعد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد لاستكمال إقامة «المنطقة الآمنة» داخل الحدود السورية بعمق 30 كم شمال سورية وإبعاد مسلحي «وحدات حماية الشعب الكردية «ي بي جي» التي تهيمن على قسد عن الحدود الجنوبية لبلاده.



وسلطت التهديدات الجديدة الضوء على شبكة العلاقات المعقدة في شمال سورية، ففي حين تعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، في حين تدعم واشنطن «قسد» التي تنسق أيضا مع دمشق وحليفتها روسيا التي تنسق بدورها مع أنقرة في شمال غرب البلاد.

وقال عبدي إن قواته «منفتحة» على العمل مع القوات الحكومية السورية للتصدي لتركيا، لكنه قال إنه ليست هناك حاجة لإرسال قوات إضافية.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من مكان مجهول شمال سورية «المهمة الأساسية للجيش السوري للدفاع عن الأراضي السورية هي استخدام الدفاعات الجوية ضد الطيران التركي».



وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية ندد في بيان بالتصريحات التركية بشأن إقامة المنطقة الآمنة، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا الذي ترعاه تركيا وروسيا وإيران.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها «حيدت» 16 مقاتلا، قالت إنهم من حزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية شمالي محافظة حلب.

وبحسب إعلان الوزارة، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، فإن الجيش التركي استهدف مجموعة من مقاتلي «PKK» و«PYG»، المصنفين على قوائم الإرهاب لديها، عقب «إطلاقهم النيران على مناطق النفوذ التركي شمالي سورية».



وتطلق تركيا على مناطق من شمالي حلب وريفي محافظة الرقة والحسكة أسماء عملياتها العسكرية التي أعلنت عنها خلال السنوات الماضية، كـ «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام».