نفى خبير اقتصادي ان تكون اسعار العقارات في سورية من الأغلى في العالم اذا ما احتسبت قياسا لسعر الصرف وليس القوة الشرائية لليرة، لكنه اكد أن هناك عقارات تباع بمليارات الدولارات في دمشق، علما ان متوسط راتب الموظف يتراوح بين 70 الفا و90 الف ليرة سورية.



ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن الخبير في الاقتصاد الهندسي د.محمد الجلالي أن ارتفاع أسعار العقارات مستمر في سورية، لكنه ارتفع بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10% عنها في العام الماضي.



واعتبر ان الكلام عن أن أسعار العقارات في سورية هي الأغلى بالنسبة لدول العالم أو دول الجوار، غير دقيق، مبينا أن أسعار العقارات في قلب مدينة دمشق على الرغم من ارتفاعها تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياسا لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية.

وقال ان هناك عقارات في المناطق المنظمة في قلب العاصمة، وصلت أسعارها حاليا إلى مليارات، فبعض العقارات يتجاوز سعرها 6 مليارات.