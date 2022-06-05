دارين العلي

عقدت اللجنة العليا لتغير المناخ اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس.

وشهد الاجتماع مناقشة المشاريع التي قدمتها الجهات للمساهمة في خفض الانبعاثات وتخفيف الأعباء على ظاهرة التغير المناخي.

على صعيد آخر، عقد المجلس الأعلى للبيئة اجتماعا برئاسة عضو المجلس الشيخة أمثال الأحمد، وحضور أعضاء اللجنة التنسيقية، وممثلين من البلدية و⁧‫الهيئة العامة للبيئة، حيث تمت مناقشة الاشتراطات البيئية لمشروع تطوير الواجهة البحرية لكورنيش الجهراء ومشروع تطوير خليج الصليبخات.

وتم التأكيد على عدم تحميل جون الكويت أي أعباء أو أحمال بيئية نظرا لهشاشة المنطقة وعدم إقامة أي مشروع يتطلب الحفر أو الدفان على الشواطئ.