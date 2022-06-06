علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر أن شركة ناقلات النفط ستعمل خلال العام الحالي على دراسة وتقييم الوظائف التي تصنف كوظائف شاقة وخطرة في الشركة. وقالت المصادر ان الأمر سيتم عبر عمل مسح ميداني يشمل جوانب الصحة المهنية وأخطارها التي تحيط بالعاملين، بهدف تقييم وتصنيف الوظائف الشاقة لإضافتها إلى قوائم وظائف الأعمال الشاقة والخطرة والضارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وذكرت المصادر أن الدراسة ستتم عبر تحديد كل الشروط المطلوبة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات الأخرى، وتقييم المهام الوظيفية على أسس علمية لقياس المخاطر والمشقة باستخدام أجهزة متخصصة، وتحديد مصادر ومسببات المخاطر ودرجة تعرض الموظف للمخاطر والمشقة، وكتابة وصف وظيفي كامل يحتوي على معلومات عن المخاطر والمشاق لكل وظيفة تشملها هذه الدراسة. وبينت المصادر أنه سيتم إجراء مسح ميداني وقياسات تتطلب وجود مختبرات لقياس المخاطر مثل التعرض للملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وصولا إلى الحصول على الاعتماد النهائي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.