أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أهمية تعزيز ودعم مجالات العمل في حماية وحفظ المقدرات الطبيعية من مكونات التنوع الاحيائي الذي بات بأمسّ الحاجة للتدخلات والعطاء كون البيئة والطبيعة حقا بشريا للجميع، داعية للعمل معا للمحافظة على تلك المقدرات والمتمثلة في التنوع الاحيائي.



جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رئيسة الجمعية د.وجدان العقاب خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع للتنوع البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية والذي تنظمه الجمعية افتراضيا على مدار يومين بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، تزامنا مع الاحتفالات الدولية بيوم البيئة العالمي واحتفال الجمعية بمرور 20 عاما على عضوية «اليونيب»، وبمشاركة علماء وخبراء من المغرب وفرنسا والجزائر وتونس والعراق وموريتانيا إضافة الى البروفيسور رينيه لافونت محرر نشرة جمعية علم الحيوان في فرنسا ونائب رئيس جمعية علم الحيوان بباريس والبروفيسور فرانسواز دينيس الاستاذ بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس.



وأوضحت العقاب خلال كلمتها ان «حماية البيئة» تحرص على تعزيز التواصل العربي والدولي في مجال التنوع الاحيائي خاصة من خلال جمع النخب العلماء والخبراء الذين يدفعون بأبعاد العمل البيئي البحثي والتنفيذي لآفاق رحبة عبر مناقشات بحثية وتداولات علمية وحوارية ترسخ لتوصيات فاعلة تتناول التنوع الأحيائي العالمي وفق منظور يتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة الهدف 15 المعني بحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي.



وتناولت العقاب في كلمتها صورا من اهتمام الجمعية بالتنوع الأحيائي والحياة الفطرية الممتد والمتأصل في مسيرتها عبر برامجها المتتالية بهذا الخصوص التي قام بتنفيذها نخب علمية متطوعة من كوادرها، مضيفة أن تلك الجهود شملت عمليات رصد وتوثيق وطلعات بحرية وجوية وبرية وزيارات ميدانية وحقلية للمواقع الطبيعية والموائل البيئية فضلا عن متابعة الحالة البيئية لمكونات الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، وكما ان جهود الجمعية تتواصل على أكثر من مكون وبعد بيئي منها مجال حماية ورصد الطيور، وهي بذلك قد حققت العديد من الإنجازات والمبادرات والمشاريع العلمية والميدانية منها تطوير إرشادات توجيهية علمية في إطار تعزيز مظاهر وصور رفع الوعي بين مختلف الشرائح والفئات العمرية.



ولفتت الى أن الجمعية الكويتية تؤمن بان حماية التنوع الأحيائي من أكبر التحديات البيئية التي يتعين على العالم مواجهتها مع بداية القرن الـ 21 لكونها تحتل دورا عالميا فعالا في مجال البيئة والاستدامة، وبهذا الصدد أصدرت العديد من البرامج والإصدارات العلمية الارشادية انعكاسا لما تراه من أهمية طليعية للتنوع الاحيائي، وقد أطلقت سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت منذ 8 سنوات متواصلة قدمت خلالها 210 حلقات تلفزيونية سنويا تعرض على شاشات تلفزيونات الكويت باللغتين العربية والانجليزية.



وذكرت أن المؤتمر يجمع الباحثين والأساتذة وطلاب الدكتوراه والمهندسين وصناع القرار لتبادل وتناول محاور المعرفة والشراكات التي تسهل الابتكار والاختراعات في صحة النبات والحيوان والزراعة وصناعة الغذاء، فضلا عن قطاع التنوع البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية لربط المجتمع الدولي لعلوم الحياة والمستحضرات الصيدلانية واستخدام النفايات ومراقبة النظم البيئية وإدارتها بشكل مستدام.